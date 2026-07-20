Sancionan con multa de 2,000 lempiras vivienda en la capital por desperdicio de agua

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) reportó una nueva sanción a una vivienda por desperdicio de agua.

La familia responsable fue sancionada con una multa por dos mil lempiras y su vivienda fue señalada con una calcomanía oficial.

La vivienda se ubica en la popular colonia Hato de Enmedio, se conoció.

La capital se encuentra bajo una emergencia hídrica, por lo que, en la línea 100 se puede denunciar a quien hace mal uso del vital líquido.

La línea 100 permanece habilitada para todo tipo de denuncia ciudadana.

Los capitalinos pueden interponer sus denuncias ciudadanas en este canal.

Actualmente existe una ordenanza municipal que obliga a dar uso correcto al recurso hídrico y evitar el desperdicio en riegos de jardines o lavar vehículos. (RO)