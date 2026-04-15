Sancionan a 12 diputados de Libre con deducción de 15 días de salario

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este martes una sanción de 15 días de salario a 12 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) por provocar disturbios en una sesión legislativa.

Según la resolución, los diputados de Libre incurrieron en disturbios y actos de desorden en la sesión legislativa del 9 de abril.

En esa sesión del jueves de la semana pasada, se presentó la denuncia de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Asimismo, se denunció a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

Los diputados de Libre sancionados son: Sergio Castellanos, Kritza Pérez, Edgardo Casaña, Clara Marisabel López, Fabricio Sandoval, Marco Ramiro Lobo, Germán Altamirano, Nidia Castillo, Rita Zúniga, Ronald Panchame, Daniel Rivera y Javier Miranda Villalobos.