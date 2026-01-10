Sancionado y publicado en La Gaceta decreto que ordena escrutinio electoral 

Tegucigalpa – Menos de 24 horas después de su aprobación, por un grupo de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, en una sesión sin quorum, el decreto que ordena escrutinio electoral fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta esta noche del viernes (09.01.26).

En el decreto, además de abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, la mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es admirable que la ENAG trabaje hasta la medianoche. Lástima que ese esfuerzo esté dedicado no a informar a la ciudadanía, sino a perfeccionar el boletín diario del partido Libertad y Refundación https://t.co/yD4HH0PFnI — Maria Antonieta Mejia (@manton15) January 10, 2026

Pese a que la declaratoria del CNE estableció que el ganador a nivel presidencial fue Nasry Asfura del partido Nacional, así como los diputados que obtuvieron los cinco partidos participantes, como los ganadores a nivel municipal, Redondo y la bancada de Libre desconocen el resultado y aprobaron el decreto para el conteo del voto por voto durante una kilométrica sesión.

Esa sesión contó mayoritariamente con los integrantes propietarios y suplentes de Libre, así como la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Osman Chávez.

En la misma publicación de la Gaceta, el Gobierno nombró los cargos administrativos del sistema sanitario derivado del resultado final del Concurso Médico Cerrado Administrativo 2025. VC