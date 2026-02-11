Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática

Madrid.– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso en duda este miércoles que la operación de EE.UU. en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, vaya a servir «para poner en marcha una transición democrática» en el país latinoamericano.

Durante un debate en el Congreso de los diputados, en respuesta a los grupos parlamentarios que criticaron el posicionamiento del Gobierno español en algunos conflictos internacionales, Sánchez replicó que la intervención en Venezuela fue contraria al derecho internacional y sienta un precedente «muy peligroso en el mundo».

No parece, dijo, «que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No, no lo parece, al menos a día de hoy».

Durante su réplica a los partidos, recordó que ni España, ni la Unión Europea (UE), ni una comisión de la ONU reconocieron la victoria de Maduro en las elecciones de 2024, pero eso «no legitima lo que ha hecho la Administración estadounidense».

Afirmó que no se puede «reconocer ni aplaudir» la operación, subrayando que el destino de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos y que debe construirse «de forma pacífica y dialogada, con el apoyo de la comunidad internacional, sin tutela».

Groenlandia y Gaza

No fue la única crítica de Sánchez a la Administración de Donald Trump, ya que también se refirió a Groenlandia, al denunciar que una «superpotencia» de la OTAN haya cuestionado la integridad territorial de un país aliado.

«Afortunadamente, Trump ha cambiado de opinión. Veremos si no revisa esa opinión», apuntó Sánchez, advirtiendo que sería un error asumir que el problema ha desaparecido.

El problema de fondo sigue ahí, aseguró, «el problema es pensar que las reglas internacionales son para el cumplimiento de todos, salvo de uno» y que su vigencia es intermitente o que se puede utilizar el «miedo» para coaccionar a aliados.

Sánchez afirmó que no se puede aceptar esa gobernanza internacional que promueve EE.UU., y que Europa «tampoco debería aceptarla».

Otra de las críticas que lanzó el político español a Estados Unidos fue a cuenta de Gaza, al señalar que España ya decidió que no se iba a sumar «a este intento de privatización del orden multilateral con esa llamada Junta de la paz» organizada por la Administración estadounidense, y de la que se ha excluido a la Autoridad Nacional Palestina.

Agradeció la invitación de Washington a esta propuesta, pero el Gobierno español la declina, explicó Sánchez, para apostar por reforzar y reformar el sistema multilateral y «todo lo que haga falta para garantizar la seguridad y la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina». EFE/ir