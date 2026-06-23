Sánchez denuncia «un fraude en desarrollo» en Perú y no reconocerá al gobierno de Fujimori

Lima – El candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció este martes, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú.

En una rueda de prensa, Sánchez argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

Con el escrutinio al 99,71 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 40.468 votos; pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los votos válidos con 40.925 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

Sánchez sostiene que se afectó «gravemente» la votación en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de la votación en el exterior y enviar físicamente las actas hasta Lima para que sean escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.

Asimismo, el líder del partido Juntos por el Perú, que se presentó a las elecciones en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), denunció que el traslado de las actas a Lima se hizo supuestamente sin las debidas garantías para que no pudiesen ser manipuladas.

Ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de esta disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a Lima cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.

Sin embargo, el candidato aseguró este martes que, «en esa afectación, ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori», dijo.

«Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral», agregó.

Sánchez apuntó que, «si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica, ese fraude se habrá consumado».

«En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, y haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución», continuó el candidato, que llamó a movilizarse en las calles.

El exministro de Castillo hizo un llamamiento a la sociedad civil y a las fuerzas democráticas «a recuperar la democracia para Perú y no tener cinco años más de captura de la democracia y de las instituciones».

Consultado por las pruebas para sostener la denuncia de fraude, Sánchez señaló que la disposición que evitó transmitir los resultados del exterior «es la prueba evidente y fáctica, no necesita otras demostraciones, ha quebrado la naturaleza de un proceso electoral».

Asimismo, Juntos por el Perú ha presentado en el Congreso una denuncia constitucional contra el canciller, Carlos Pareja, con el objetivo de que sea inhabilitado por diez años y procesado en el fuero civil por la presunta comisión de un delito contra la voluntad popular, algo que el funcionario ha rechazado tras remarcar que el Ministerio de Relaciones Exteriores solo cumplió funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes.

Desde el fujimorismo, el candidato a primer vicepresidente de Perú por Fuerza Popular, Luis Galarreta, tildó a Sánchez de «antidemocrático» por anunciar que desconocerá los resultados de las presidenciales que dan la ajustadísima victoria a Fujimori.

Galarreta pidió celeridad a las autoridades electorales para dar a conocer el conteo definitivo de la votación, por considerar que esa demora ofrece espacio a posiciones como las de Sánchez y apuntó que el izquierdista «está en negación».

«Mientras más se demoren, más largo será este proceso, le darán más espacio a personas como el congresista Sánchez, lamentablemente que hoy nos damos cuenta que es antidemocrático», y lo acusó además de ser «una persona que cambia y miente a cada rato», tras haber afirmado en campaña que aceptaría los resultados. EFE (AD)