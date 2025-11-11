Cortés, Atlántida y Yoro inundadas por incesantes lluvias

Tegucigalpa – Tras más de 15 horas de lluvia continua, las fuertes precipitaciones provocadas por la influencia de una masa de aire frío mantienen bajo emergencia a gran parte del norte de Honduras. El meteorólogo de Cenaos-Copeco, Alberto López, advirtió que San Pedro Sula, Santa Bárbara, Copán, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Yoro permanecen en alerta amarilla por el peligro inminente de inundaciones y deslizamientos.

– “La ciudad está prácticamente intransitable”, advierte Cenaos.

– Río Bermejo se desborda en el sector de Ticamaya y afecta el tráfico vehicular.

“Todos los vados de San Pedro Sula y los cruces están sumergidos debido a las fuertes corrientes que descienden del Merendón. Río Blanco lo tenemos especialmente vigilado porque ha bajado con violencia todo el volumen de agua”, informó López.

Entre los puntos más afectados en el casco urbano de San Pedro Sula, se reportan inundaciones en las 27 y 33 calles, así como en los barrios Medina, Cabañas y Las Palmas. En la colonia Honduras, varias viviendas resultaron anegadas, mientras que en el cerro Lempira y Chamelecón se registran deslizamientos de tierra y rocas desde la madrugada.

“En la zona de la Primavera hay viviendas colapsadas y muros que cedieron por la saturación del suelo. Pedimos a la población salir con precaución porque la ciudad está prácticamente intransitable”, subrayó el meteorólogo.

#PlanAuxilioXXI | @FFAAHN a través de la @PMOPHN (#2BPMOP), en municipio de Choloma, Cortés, se registran inundaciones a causa de las fuertes lluvias que afectan la zona norte del país.

En respuesta inmediata, miembros de la PMOP sostienen una reunión de coordinación con el señor… pic.twitter.com/iqWOJTAqXE — Policía Militar de Honduras (@PMOPHN) November 11, 2025

Las lluvias han dejado acumulados de 250 milímetros en Omoa, 240 milímetros en Puerto Cortés y cerca de 128 milímetros en San Pedro Sula, cifras que podrían aumentar en las próximas horas.

En Omoa, se reportan varias comunidades afectadas por deslizamientos en la parte alta y filtraciones de agua en las zonas bajas. Los ríos Tegucigalpita y Cuyamel están al límite de su capacidad, y las autoridades mantienen vigilancia ante posibles desbordamientos.

López advirtió que las lluvias continuarán durante todo el día y la noche, especialmente en las regiones norte y occidente, debido al sistema de aire frío que aún permanece sobre el país.

Copeco recomienda a la población no cruzar ríos, quebradas ni vados, evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos y mantenerse atentos a los boletines oficiales, ya que se prevén afectaciones mayores en las próximas horas. LB