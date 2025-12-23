San Pedro Sula registra alza de violencia, 11 muertes tras elecciones

San Pedro Sula– En los últimos 23 días, el municipio de San Pedro Sula ha registrado 11 hechos mortales, donde mujeres, jóvenes y hombres han perdido la vida de forma violenta dejando luto y dolor entre sus familiares.

La ola de violencia se registra tras las elecciones generales del domingo 30 de noviembre.

Del 1 al 23 de diciembre se registran hechos violentos contra mujeres, hombres, menores de edad, donde los ataques armados se han reactivado.

Asimismo, se han encontrado personas en el interior de bolsas para basura, los ataques también han sido dirigidos a mujeres, entre ellas una ingeniera, un abogado, un ayudante de autobús.

Todo ello ocurre, mientras ha desaparecido de la presencia pública del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, célebre por sus mensajes donde reportaba la baja de la violencia, bajo el slogan “vamos bien”.

Los hechos violentos registrados en SPS

Este martes 23 de diciembre, en el interior de un vehículo le quitaron la vida a un hombre en el barrio Los Andes, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Jairo Juárez.

Según reportes, un menor de edad habría resultado herido en el ataque armado.

Datos preliminares indican que sujetos que se transportaban en un vehículo salieron al paso y le dispararon en reiteradas ocasiones.

El 20 de diciembre, una mujer fue asesinada en San Pedro Sula, norte de Honduras, los hechos violentos contra mujeres ese día sumaron tres.

La fémina se transportaba en una camioneta al momento del ataque criminal, quien fue identificada como Lilian Elizabeth Padilla de 37 años, ingeniera de profesión y que estaba lista para abrir un centro comercial en Santa Bárbara.

Las personas que ejecutaron el crimen le dispararon en reiteradas ocasiones, aún con vida fue trasladada a un centro asistencial donde murió.

El 19 de diciembre, embolsado fue dejado el cuerpo de un hombre en el bulevar del Este en San Pedro Sula, Cortés.

Se presume que la víctima fue asesinada en otro sector, debido a que no hay rastros de casquillos en la zona.

La víctima fue identificada como Marlon Arias Reyes de 23 años.

El 10 de diciembre, un abogado penalista fue acribillado a balazos entre la 16 calle y 5 avenida de San Pedro Sula, norte de Honduras.

La víctima mortal fue objeto de una persecución en el barrio Cabañitas por sujetos armados que le dispararon en reiteradas veces hasta provocarle la muerte. Fue identificado como Yefri Francisco Alemán Membreño (42).

Se conoció que el occiso laboraba para un bufete de la ciudad de San Pedro Sula.

El 8 de diciembre, una mujer fue asesinada en la comunidad de El Naranjo, en Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés.

La fémina fue identificada como Walkiria Hernández López de 48 años.

Datos preliminares indican que la mujer se encontraba en una pulpería de su propiedad cuando sujetos desconocidos llegaron y le quitaron la vida de varios disparos.

El 6 de diciembre, el cuerpo de un hombre en el interior de bolsas para basura fue encontrado en el sector de Ticamaya, San Pedro Sula.

El cuerpo fue encontrado en el interior de bolsas para basura.

Se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento.

Ese mismo día, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la colonia Veracruz, sector de la Fesitranh, en el noreste de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, norte del país.

Se conoció que la víctima, identificada únicamente hasta el momento con el nombre de Marvin, había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

El 4 de diciembre, elementos policiales informaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, misma que fue encontrada encostalada en la orilla de la calle en el bulevar del Este de San Pedro Sula.

El occiso fue encontrado en la entrada de un plantel en la zona, envuelto en una bolsa negra y un costal blanco.

El 3 de diciembre, una pareja fue asesinada a balazos en el sector de Río Blanco en la ciudad de San Pedro Sula en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Se informó que sujetos armados en motocicleta llegaron a un car wash para disparar contra una pareja que laboraba en una glorieta que se encuentra al interior del lavado de carros.

Ese mismo día, el ayudante de una unidad de transporte público de la ruta 10 murió tras ser atacado a balazos en una terminal de buses en el Bulevar del Este de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

La víctima fue identificada William Alexander Perdomo (16).

Se informó que esta ruta del transporte público estaba paralizada por la inseguridad ante el flagelo de la extorsión, pero este día volvieron a operar con el saldo trágico del ataque criminal que le costó a uno de los empleados del rubro. La víctima iba a bordo de la unidad registro 007 con placas HCO-3334. IR