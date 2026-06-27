San Pedro Sula celebra 490 años de fundación

Tegucigalpa – La ciudad de San Pedro Sula, la más productiva de Honduras, cumple este sábado 490 años de fundación.

SPS pasó de ser una pequeña villa colonial a consolidarse como el motor económico de Honduras.

La ciudad festeja esta fecha con la tradicional Feria Juniana en la cual se desarrollan diversas actividades.

La ciudad, fundada el 27 de junio de 1536 por el conquistador español Pedro de Alvarado, es el motor económico e industrial de Honduras.

La ciudad de San Pedro Sula es considerada como la Capital Industrial de Honduras debido a que en ese sector convergen más de 20 sectores industriales.

San Pedro Sula está ubicada en la porción oeste del Valle de Sula, en el norte del territorio hondureño y en el Departamento de Cortés, siendo su capital política desde el 4 de julio de 1893.

San Pedro Sula limita al Norte: con el Municipio de Choloma. Al Sur: con el Río Chamelecón y el Municipio de Villanueva, al Este: con el Municipio de La Lima y al oeste: con la Montaña del Merendón.

Los festejos continuarán durante el fin de semana, pero para este sábado se tienen previstas varias actividades como desfiles de carrozas y un show de luces artificiales.

De acuerdo a las autoridades la ocupación hotelera se encuentra casi al 100 %, por lo que se prevé también una importante derrama económica a causa del aniversario. (RO)