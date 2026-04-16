Samuel Santos denuncia que policías ingresaron al CMH para intinmidar a galenos

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, denunció este jueves que policías ingresaron a las instalaciones de este gremio para intimidar a los profesionales de la medicina.

“El objetivo era intimidar por las asambleas, me dijeron (motivo) que era porque nosotros íbamos a las calles a obstaculizar la libre locomoción, pero ahora estamos adentro, lo que pretendían era solo intimidarnos”, declaró Santos.

Contó que les preguntó a los agentes del porque estaban dentro de las instalaciones del CMH, y que recibió como respuesta que eran “órdenes superiores”.

Santos pidió al director de la Policía Nacional que no emita órdenes ilegales señalando que el CMH es una instalación privada.

“Le dije a los policías que si les dan una orden ilegal no la tienen que cumplir, para entrar a una propiedad privada necesitan la orden de un juez y un fiscal presente para hacer un allanamiento, si se comete un delito sí, pero en esta situación no, lo que pretendían era intimidarnos”, aseveró.

El presidente del CMH indicó que los policías no le enseñaron la orden del superior para ingresar a las instalaciones ni la firma de un juez o fiscal.

Adelantó que presentará denuncia contra los policías por allanamiento ilegal.

Manifestó que el gremio médico ha estado en las calles desde hace varias décadas exigiendo salud para Honduras.

Por otro lado, se refirió a la muerta de una joven que es la segunda víctima de una balacera en Catacamas.

La joven no pudo ser trasladada a tiempo al Hospital Escuela de Tegucigalpa debido a que no había cupo para atenderla, y en Catacamas no hay capacidad.

En ese sentido, el presidente del CMH indicó que en Olancho no hay capacidad de respuesta y que están en la obligación de mandar gente herida al Hospital Escuela.

Responsabilizó al Estado que el Hospital Escuela no tenga capacidad de respuesta por la falta de quirófano, cirugías, anestesiólogos, laboratorios y unidad de cuidados intensivos.

Santos acusó que la crisis en el sector salud es de una casta que ha secuestrado los partidos políticos, al Estado y ha estado engañado al pueblo en campañas electorales. AG