Samuel García desiste de renunciar a diputación, pero afirma que votar por él es votar por Jorge Cálix

Tegucigalpa – El candidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Olancho, Samuel García, informó hoy que desistió de renunciar para ceder su posición a Jorge Cálix.

Lo anterior, después que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, instruyó avanzar con la impresión de las papeletas electorales de diputados en los departamentos de Olancho y Valle, haciendo un llamado a los partidos políticos a llenar las vacantes existentes en sus planillas antes del mediodía, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma electoral.

La titular del órgano electoral declaró inaplicables las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenaban la inscripción de Jorge Cálix, como candidato a diputados por el Partido Liberal, mismo caso de Cristian Villalobos por el departamento de Valle argumentando que dar cumplimiento a dichas disposiciones colocaría al CNE “en una situación límite con la legalidad”.

Ante ese escenario, Samuel García, dijo que desistió de su renuncia y el CNE aceptó la documentación presentada.

En ese contexto, se prevé que sea la foto de Samuel García la que aparezca en la papeleta de diputados del departamento de Olancho.

Al repecto, García acotó que votar por él es votar por Jorge Cálix, ya que continuarán trabajando por el departamento de Olancho.

De hecho anunció que Calíx viaja hoy a Olancho para continuar los trabajos por ese departamento. No obstante, expuso que no cederá su posición en la papeleta ya que eso le acarrea una inhabilitación por 10 años. PD