Samuel García denuncia fuertes presiones del oficialismo para no inscribir a Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado Samuel García denunció este martes que existen fuertes presiones del oficialismo para no inscribir a Jorge Cálix en la planilla de diputados del Partido Liberal en el departamento de Olancho.

“Me parece inapropiada la actuación del órgano fiscal de este país porque el Tribunal de Justicia Electoral tiene autonomía e independencia, creo que es un acto de desesperación, sentimos que se le está quitando la oportunidad a una persona de participar”, declaró García.

¿A quién le perjudica que Jorge Cálix participe en el departamento de Olancho como diputado?, cuestionó el congresista al afirmar que quien decide es la población hondureña.

Criticó la determinación del Ministerio Público de pedirle documentación al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para investigar la resolución de suspender la impresión de papeletas en la planilla de diputados de Olancho.

Rechazó las versiones que le ofrecieron pago de un millón de dólares para desistir de la candidatura a una diputación en Olancho, afirmando que no ocupa motivaciones económicas, sino que quiere que el Partido Liberal tenga más de dos congresistas en esta zona.

García pidió al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y su presidenciable Salvador Nasralla que muestre las candidaturas prematuras a la presidencia del Congreso Nacional.

Reveló que hay tres personas que aspiran a ser el nuevo presidente del Congreso Nacional, y que es una fatalidad para las aspiraciones de Nasralla.

El diputado indicó que primero se tiene que ganar las elecciones presidenciales, para luego definir la titularidad del Congreso Nacional. AG