Samsung presenta su nueva línea de televisores 2026 y celebra 50 años de innovación en la región

Ciudad de Panamá – Samsung Electronics realizó en Panamá el lanzamiento regional de su nueva línea de televisores 2026 para Centroamérica y el Caribe.

La nueva línea incluye innovaciones como Micro RGB, Mini LED, OLED, televisores de gran tamaño y la icónica línea The Frame, consolidando la visión de Samsung de transformar la experiencia de entretenimiento en el hogar a través de tecnología avanzada, diseño y conectividad inteligente.

– La nueva gama incorpora capacidades novedosas de IA para desbloquear nuevos niveles de visualización inteligente y personalizada de la marca nº 1 en televisores.

“Toda la nueva línea 2026 incorpora funciones potenciadas por inteligencia artificial, que optimizan automáticamente la calidad de imagen y sonido según el contenido y el entorno, ofreciendo una experiencia más intuitiva, personalizada y envolvente para el usuario”, afirmó Felipe Rabat, vicepresidente de Samsung Centroamérica y el Caribe.

La nueva generación de experiencia visual

Con la introducción de Micro RGB, Samsung marca un nuevo capítulo en la evolución de los televisores. La tecnología Micro RGB se posiciona como el pilar fundamental de esta nueva generación de pantallas. Gracias a sus innovadores Micro LEDs (del tamaño aproximado de un copo de nieve), esta tecnología crea una fuente de luz independiente para cada color primario: rojo, verde y azul, permitiendo un control de iluminación más preciso, colores más puros y una calidad de imagen superior.

Esta tecnología representa un salto significativo en calidad de imagen, ofreciendo colores más precisos, mayor brillo y un nivel de detalle sin precedentes. Cada modelo de televisor Micro RGB emplea una arquitectura de pantalla avanzada de Samsung que refleja el compromiso de la compañía con la precisión de ingeniería y un rendimiento de imagen de élite. Las tecnologías mejoradas de procesamiento de imagen —incluyendo 4K AI Upscaling Pro y AI Motion Enhancer Pro— perfeccionan aún más el brillo, suavizan el movimiento y aportan mayor claridad en tiempo real.

Por su parte, la tecnología Mini LED ofrece una forma totalmente nueva de experimentar la calidad de imagen premium, a un valor inigualable, ideal para disfrutar desde contenido cinematográfico hasta eventos deportivos en casa. Estos televisores (modelos M80H y M70H) ofrecen colores brillantes y precisos, combinados con un contraste cinematográfico gracias al control exacto de sus compactos y altamente eficientes Mini LED. Están disponibles en una amplia gama de tamaños de pantalla, comenzando en las 43 pulgadas y llegando hasta el modelo M90H de 100 pulgadas, que se lanzará más adelante este año.

El contenido luce vibrante, colorido y realista —desde los sutiles tonos de piel hasta los ricos paisajes— gracias a la tecnología Pure Spectrum Color, que muestra mil millones de hermosos matices en pantalla. Además, se puede optar por realzar aún más esos matices activando la función Color Booster Pro, la cual utiliza inteligencia artificial (IA) para potenciar los colores en cada escena. Y para garantizar una precisión y claridad excepcionales en los detalles, la tecnología Mini LED HDR le sumerge en una imagen más brillante y con un contraste más profundo.

La nueva línea OLED de Samsung potenciará cada momento del juego para los gamers. Las pantallas S90F de 65 y 83 pulgadas ofrecen resolución 4K a 165Hz con un tiempo de respuesta de 0.03ms para un gameplay ultra-fluido y a una velocidad vertiginosa, asegurando que cada movimiento táctico se ejecute sin retrasos. El panel OLED libre de reflejos y la tecnología de imagen y sonido impulsada por IA garantizan que los espectadores no pierdan ningún detalle crítico, ya sea el posicionamiento de un defensa en las sombras, pases abiertos o los ángulos clave que separan a los buenos jugadores de los campeones.

Samsung también ofrece modos intuitivos para personalizar la experiencia de visualización. Para los fanáticos del fútbol, AI Modo Futbol Pro ofrece una experiencia de juego más emocionante a través de un ajuste de imagen y sonido impulsado por IA con la calidad propia de un estadio. AI Sound Controller Pro permite subir o bajar el volumen del público, los comentarios o la música de fondo, y así brindar una experiencia auditiva personalizada para programas de TV y películas.

Diseño, arte y tecnología en perfecta armonía

Samsung refuerza además su apuesta por el diseño con The Frame, un televisor que combina tecnología y arte al transformarse en una pieza decorativa cuando no está en uso. Con acceso a una amplia galería de obras y opciones de personalización, The Frame redefine el rol del televisor dentro del hogar. La renovada serie 2026 de The Frame Pro y The Frame, continuando con su labor de redefinir el papel del televisor en el hogar. Con nuevos tamaños, una tecnología «Glare Free» (sin reflejos) mejorada y opciones de instalación flexibles, la marca de televisores de arte n.º 1 ofrece a los consumidores aún más opciones para encontrar el modelo de The Frame que mejor se adapte a su espacio.

Un legado que comenzó en la región

El lanzamiento de esta nueva generación de televisores también coincide con un hito importante en la historia de la compañía: 50 años desde la exportación del primer televisor Samsung a Panamá, marcando el inicio de su expansión global. Este aniversario resalta el papel estratégico de la región en el crecimiento de Samsung y refuerza su compromiso continuo con la innovación y el desarrollo tecnológico.

“Este lanzamiento no solo presenta una nueva línea de televisores, sino que refleja nuestra visión de futuro, donde la tecnología, el diseño y la inteligencia artificial se unen para ofrecer experiencias más completas y significativas en el hogar”, afirmó Rabat.

Con esta nueva línea 2026, Samsung continúa consolidando su liderazgo en la industria, llevando la innovación a más hogares y redefiniendo la manera en que las personas viven el entretenimiento.