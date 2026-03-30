Samsung presenta los modelos Galaxy A57 5G y A37 5G, que ofrecen características de nivel profesional a un precio increíble

Seúl, Corea – Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los últimos dispositivos de la serie Galaxy A y que incorporan las innovaciones móviles más recientes de Samsung, incluyendo Awesome Intelligence mejorada a más usuarios en todo el mundo.

La última serie Galaxy A refleja el compromiso de Samsung de expandir las capacidades de IA a más dispositivos y capacitar a más usuarios para aprovechar el poder de una IA intuitiva que simplifica las tareas cotidianas.

Los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G mejoran la experiencia en la que los usuarios confían a diario con mejoras en el rendimiento, la cámara y la pantalla, además de funciones de durabilidad y seguridad.

Con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y soporte de seguridad a largo plazo, la nueva serie Galaxy A está diseñada para durar. Galaxy A57 5G lidera la línea, con un diseño más delgado y refinado, además de capacidades mejoradas con inteligencia artificial que lo convierten en el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha.

“La nueva serie Galaxy A refleja nuestro compromiso continuo con la democratización de la IA al poner las últimas innovaciones al alcance de más usuarios de Galaxy”, declaró TM Roh, Director Ejecutivo, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics.

“Gracias a las capacidades fundamentales de Samsung, combinadas con la avanzada tecnología Awesome Intelligence, los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G ofrecerán un rendimiento fiable en el día a día a los usuarios de todo el mundo e impulsarán una rápida expansión de la IA”, añadió.

Awesome Intelligence enriquecida diseñada para la vida cotidiana

A través de la última versión de One UI 8.5, los Galaxy A57 5G y A37 5G acercan las innovaciones más recientes de Samsung en inteligencia artificial a más usuarios, con Awesome Intelligence que ayuda a las personas a hacer más cosas con facilidad, al mismo tiempo que abre nuevas formas de crear y mantenerse productivos.

La función Voice Transcription es una novedad en la aplicación Grabadora de Voz, que facilita revisar detalles importantes de reuniones, conferencias o llamadas, ya que transcribe y traduce rápidamente las grabaciones de llamadas o convierte el audio del correo de voz en texto.

AI Select es más fácil acceder manteniendo pulsado Edge Panel, lo que permite visualizar las acciones relevantes directamente en la pantalla para extraer texto o crear contenido sin necesidad de seleccionar elementos manualmente.

AI Select también admite la función Arrastrar y Soltar en el diseño de Múltiples Ventanas, lo que permite a los usuarios mover fácilmente las imágenes a Samsung Notes o al Photo Editor para una edición más rápida y una mayor productividad.

En el Galaxy A57 5G, Best Face admite más fotos y tomas continuas, lo que facilita capturar las fotos grupales perfectas donde todos lucen lo mejor posible. Herramientas favoritas de los usuarios, como Filters y Edit Suggestion ayuda a los usuarios a refinar y compartir momentos rápidamente sin esfuerzo adicional, mientras que el Galaxy A57 5G también cuenta con Auto Trim para una edición de video aún más sencilla.