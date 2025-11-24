Samsung Electronics nombra a un nuevo codirector general tras la muerte de Han Jong-hee

Seúl – El fabricante de chips Samsung Electronics nombró a Roh Tae-moon como su nuevo codirector general, en una reestructuración de la cúpula que llega ocho meses después del fallecimiento de Han Jong-hee, la histórica figura que había dirigido esta rama clave del grupo.

Roh, conocido también como TM Roh, continuará simultáneamente al frente de la división Device eXperience (DX), una de las dos grandes ramas de negocio del grupo, encargada del sector fundamental de dispositivos móviles y electrodomésticos.

Su ascenso retoma el habitual sistema de codirección en Samsung, donde compartirá la jefatura ejecutiva con Jun Young-hyun, vicepresidente y responsable de la división Device Solutions (DS), encargada del negocio clave de semiconductores, según un comunicado de la firma surcoreana.

Roh había estado desempeñándose como jefe interino de DX desde abril, tras la súbita muerte de Han, quién también ejercía como codirector general de Samsung Electronics.

Han, que dedicó 37 años a la compañía, es considerado una figura esencial en el ascenso de Samsung como líder mundial en el sector de televisores.

El reajuste incluye otros tres nombramientos: Yoon Jang-hyun será presidente y director de tecnología (CTO) de DX y jefe de Samsung Research, mientras que Park Hong-kun asumirá la dirección del Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), en miras de explorar nuevas tecnologías de chips y la transición a una empresa impulsada por inteligencia artificial (IA).

Park, antes director ejecutivo de Samsung Venture Investment, es además profesor de química y física en la Universidad de Harvard y experto en nanotecnología y ciencia cuántica. EFE

(vc)