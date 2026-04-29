Samsung anuncia colaboración global de Galaxy S26 Ultra para el estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 en cines

Redacción – Samsung lanzó una colaboración para celebrar el estreno global en cines de The Devil Wears Prada 2 (El Diablo Viste a la Moda 2) de 20th Century Studios, con un spot personalizado que presenta a Helen J. Shen como su personaje ‘Jin’, solucionando impecablemente una solicitud de último minuto de Miranda Priestly usando Circle to Searchcon Google en el nuevo Galaxy S26 Ultra.

Como parte de la alianza global, el Galaxy S26 Ultra brilló durante su momento en la alfombra roja de la World Premierede El Diablo Viste a la Moda 2. En una activación que dejaría orgullosa incluso a Miranda Priestly, el Galaxy S26 Ultra se utilizó para capturar los impresionantes looks de los asistentes en la alfombra roja, convirtiéndose en la primera Runway Cam #withGalaxy, que entregó metraje profesional asombroso con una estética cinematográfica lista para redes sociales.

Estrellas como Heidi Klum, Paige DeSorbo, Hanna Berner, Helen Shen y Winnie Harlow, posaron para la sesiónfotográfica del S26 Ultra.

La usuaria de S26 Ultra e influencer Haley Kalil(@hayleebaylee) participó en la experiencia fotográfica.

“Me encanta ‘El diablo viste a la Moda’ y, como miembro del Team Galaxy, simplemente adoro mi Galaxy S26 Ultra”, dijo Haley. “Ver cómo esos mundos convergen aquí en la alfombra roja, y compartir todas mis funciones favoritas de la serie Galaxy S26 con una comunidad que también ama esta película, ha sido sencillamente la mejor experiencia”.

Haley también recurrió a las redes sociales para mostrar cómo utilizó las funciones de su Galaxy S26 Ultra, como Circle to Search con Google, para prepararse para el estreno.

“Para Samsung Galaxy, las colaboraciones son más profundas que simples asociaciones. Para nosotros, se trata de una colaboración intencional, celebrando la innovación y trabajando con personas y marcas que reflejan y se alinean con nuestra diversa base de clientes”, dijo Keena Grigsby, Chief Marketing Officer y Vicepresidenta de Mobile eXperience en Samsung Electronics America.

“Estamos encantados de seguir trabajando con nuestros socios de Google para mostrar el poder de Circle to Search, y estamos especialmente emocionados de hacerlo a una escala tan amplia, y en la pantalla grande, con el estreno mundial de El Diablo Viste a la Moda 2”.

“Para El Diablo Viste a la Moda 2, queríamos extender la narrativa más allá de la pantalla y hacia los momentos culturales que definen la moda hoy en día”, dijo Lylle Breier, EVP, Partnerships, Promotions, Synergy & Events en TheWalt Disney Studios. “Colaborar con Samsung nos permite conectar a las audiencias con el mundo de Runway de una manera moderna e inmersiva, donde la innovación, el estilo y la narrativa se cruzan. Desde la alfombra roja hasta el contenido nativo para redes sociales, esta colaboración acerca a los fans más que nunca al glamour, la creatividad y la energía acelerada que hacen que esta franquicia sea tan icónica”.

Circle to Search con Google en Galaxy S26 Ultra está listo para la pasarela

Samsung y Google se asociaron en una serie de spots creativos ambientados en el universo de El Diablo Viste a la Moda 2 para destacar cómo la tecnología – como Circle to Search con Google en S26 Ultra – es el código secreto para mantener la calma en situaciones de alta presión.