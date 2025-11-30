Sampedranos le manifiestan su desprecio a Redondo cuando votó: “fuera, fuera, fuera”, le gritaron

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo se presentó a votar esta mañana en el Instituto San Vicente de Paul de San Pedro Sula, donde decenas de personas le gritaban: “fuera, fuera, fuera…” y le manifestaron otro tipo de insultos.

Decenas de medios de comunicación acompañaron el momento en el que Redondo recibió el rechazo de los votantes que se molestaron por su presencia.

El malestar de los asistentes se debió a que el titular del Legislativo llegó con un séquito de guardaespaldas y simpatizantes, y no respetó la fila pasando de un solo a la junta receptora de votos.

En escuetas declaraciones el jefe del Congreso dijo entender la actitud de los votantes y consideró normal lo ocurrido porque se trata de personas de otros partidos políticos.

Dijo sentirse contento de poder ejercer el sufragio y no dudo en mencionar que Rixi Moncada será la próxima presidenta de Honduras.

Llamó a los votantes a tener paciencia y a presentarse a las urnas para cumplir con su deber ciudadano.

En consonancia con los líderes de su partido, afirmó que no aceptan los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Minimizó el respaldo del presidente de EEUU, Donald Trump al presidenciable nacionalista Nasry Asfura, al tiempo que citó los hondureños son los que eligen a sus autoridades.

Al momento que abandonaba el centro de votación, centenares de personas le gritaban y lo insultaban. Otros sacaron su aparato móvil para filmar el rechazo hacia el titular del CN.

Adultos, mujeres y jóvenes lo increpaban a su salida para gritarle: “corrupto, no volverán… fuera, fuera”, y otro tipo de improperios.

“La efervescencia de la gente hay que respetarla, lamento que se haya abierto tarde este centro de votación”, dijo Redondo cuando salió del instituto sampedrano. JS