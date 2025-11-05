Salvador Nasralla convoca a jornada de oración por Honduras ante incertidumbre electoral

Tegucigalpa- El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, ha convocado a todos los hondureños a participar en una jornada de oración por Honduras el próximo martes 11 de noviembre a las 7:00 de la noche, bajo el lema “Para que la democracia viva en paz, con verdad y sin miedo”.

El evento busca unir al pueblo hondureño en un momento de reflexión y fe, a tan solo 24 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, en medio de un ambiente político marcado por la incertidumbre, los retrasos en el cronograma electoral del CNE y las tensiones entre consejeros, así como por situaciones internas y judiciales que involucran al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Durante el llamado, el presidenciable liberal expresó que la jornada será una oportunidad para pedir fortaleza, transparencia y justicia independiente, elementos esenciales para garantizar un proceso electoral limpio y confiable.

“Pedimos fortaleza para defender el voto libre, la transparencia y la justicia independiente; instituciones que sirvan al pueblo y libertades que nadie silencie. Que nuestra fe se vuelva acción cívica: participar, vigilar y respetar la ley. ¡Unidos salvemos la democracia y abramos camino a la esperanza!”, expresó el líder liberal.

Diversos sectores políticos, religiosos y de la sociedad civil han respaldado la iniciativa, señalando que el país necesita serenidad y unidad en esta etapa crucial del proceso electoral.

Analistas coinciden en que la incertidumbre electoral ha aumentado ante las recientes disputas dentro del Consejo Nacional Electoral y las controversias judiciales relacionadas con la inscripción de candidatos, lo que ha generado preocupación tanto en los partidos políticos como en la ciudadanía.

Frente a este panorama, distintos sectores han hecho un llamado a la población a acudir masivamente a las urnas el próximo 30 de noviembre, como la mejor forma de disipar las dudas, fortalecer la democracia y contrarrestar las narrativas de fraude que circulan en el ambiente político nacional.LB