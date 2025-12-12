Salvador Nasralla y Nelson Ávila exigen conteo voto por voto

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla y el candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Nelson Ávila, pidieron la noche de este jueves al Consejo Nacional Electoral que se realice un conteo de voto por voto.

– Si en el voto por voto el Partido Liberal no es el ganador, seré el primero en aceptar, pero tenemos las actas y conocemos que el resultado nos favorece, dijo Nasralla.

Lo anterior lo hizo a través de un documento de compromiso firmado por Salvador Nasralla y por el candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Nelson Ávila.

También pidieron una auditoría independiente al CNE para conocer si existió alguna manipulación del código fuente del organismo electoral.

Además exigieron que se dé trámite a todas las impugnaciones presentadas por el Partido Liberal.

En una comparecencia Nasralla leyó una carta con una serie de exigencias, entre ellas reformas electorales, al sistema de justicia y fortalecimiento del Ministerio Público.

La transformación de los entes electorales, como el Registro Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), es otra exigencia que destaca el documento.

Nasralla recordó que el conteo voto por voto se ha hecho en varias ocasiones en Honduras, hasta el año 2009.

Una vez que se realice de esta manera y se subsanen las inconsistencias, Nasralla dijo que sin problema el Partido Liberal aceptará el resultado cualquiera que fuere.

Insistió que los votos le favorecen, pero llamó a la calma y exhortó a que el CNE proceda a aprobar el conteo voto por voto.

De su parte, el doctor Nelson Ávila avaló la petición y consideró imperativo que se realice este procedimiento para dar certidumbre al proceso electoral. (RO)