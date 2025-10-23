Salvador Nasralla vuelve a denunciar que oficialismo quiere “robarse” las elecciones

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, volvió a denunciar hoy que el oficialismo quiere “robarse” las elecciones.
En ese contexto, hizo una serie de señalamientos como la falta de instalación del centro de cómputo o la baja conectividad en los centros educativos donde se instalarán las urnas.
Dijo que todo eso es parte del intento de robo de las elecciones.
También denunció que él es el único candidato presidencial atacado porque no es político.
Prometió que en su gobierno la corrupción se va acabar.
En ese sentido, exclamó “a todos los que han vivido de la política se les acabó la fiesta”.
Discursó que aunque el oficialismo intente boicotear el proceso electoral él ganará por un amplio margen de ventaja.
El candidato presidencial convocó a una conferencia de prensa en la sede del Partido Liberal en Tegucigalpa, sin embargo, el acto se vio empañado por la quema de la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Las críticas no se hicieron esperar de parte de los internautas quienes dijeron que con esas acciones son iguales a quienes critican.
Desde la dirigencia del Partido Liberal también se reprochó la acción. La diputada Maribel Espinoza pidió no ser igual a los colectivos de Libre.
Posteriormente el Partido Liberal publicó un comunicado en el que señaló que se trató de un hecho individual y no de una acción partidaria.
a continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por esta fuerza política: