Salvador Nasralla visita Choluteca “este pueblo no se rinde”, dijo

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, visitó el departamento de Choluteca.
Hoy viví un momento especial en Choluteca junto a mi esposa Iroshka y al alcalde Quintín Soriano., informó.
Ver a tantas familias y jóvenes llenos de esperanza me confirma que este pueblo no se rinde, dijo.
Gracias, Choluteca, por su cariño y confianza. Sigamos caminando juntos por un cambio real en Honduras. ¡Vamos Honduras!, expresó.
En este departamento el presidenciable también sostuvo reuniones con líderes del partido.
El político continuará con varias visitas el domingo y el lunes regresará a la capital hondureña.