Salvador Nasralla respalda nombramiento de Roberto Lagos como presidente del BCH

Tegucigalpa- El excandidato presidencial Salvador Nasralla se pronunció públicamente a favor del nombramiento del economista Roberto Lagos como nuevo presidente del Banco Central de Honduras (BCH), destacando su perfil técnico y su experiencia en el ámbito de la economía y las finanzas.

Nasralla felicitó a Lagos por su designación, señalando que se trata de “un gran profesional” que formó parte de su equipo de economía y finanzas dentro de un tanque de pensamiento, y expresó su confianza en que realizará una gestión positiva al frente del ente emisor.

No obstante, advirtió que las medidas necesarias para corregir el rumbo de la economía hondureña no serán fáciles y pidió que los actores políticos no obstaculicen su labor.

“Esperamos que los políticos no le torpedeen las medidas que es necesario tomar para enderezar la economía hondureña. No son sencillas”, expresó Nasralla.

Asimismo, el excandidato dirigió un mensaje al presidente de la República, Nasry Asfura, a quien, aunque aclaró que no le estaba solicitando consejo, le compartió una recomendación basada en su conocimiento en economía y finanzas. En ese sentido, sugirió que confíe más en el criterio técnico de Roberto Lagos que en el de su entorno político.

Nasralla afirmó que, aunque algunos asesores políticos “tal vez no son malos”, considera que están menos actualizados y son menos neutrales que Lagos en temas de política monetaria y en la evaluación de las repercusiones que cada decisión puede tener en el futuro económico de la mayoría del pueblo hondureño.

El economista Roberto Lagos fue juramentado ayer martes como nuevo presidente del Banco Central de Honduras, en medio de grandes expectativas. De acuerdo con el mensaje de Nasralla, su nombramiento representa la incorporación de un perfil técnico al gobierno, más allá de afinidades partidarias.LB