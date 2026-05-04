Salvador Nasralla recula y ahora dice no descarta volver buscar la presidencia

Tegucigalpa – Salvador Nasralla desmintió haber renunciado a otra eventual candidatura presidencial y aseguró que podría volver a intentarlo si las condiciones lo permiten dentro de la cúpula del Partido Liberal.

A través de una publicación en sus redes sociales, Nasralla cuestionó la forma en que se difundió la noticia al plantear que malinterpretaron el contexto entero de sus palabras: “¿Por qué solo publican la parte que a ustedes les interesa?»

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En declaraciones posteriores, el expresidenciable liberal manifestó que en el video completo únicamente planteó desistir de futuras candidaturas como una alternativa, pero no como una decisión definitiva.

-“Yo no he tirado la toalla” escribió Nasralla en su perfil de Facebook.

En su explicación, reiteró que no volverá a cambiar de partido político y permanecerá con los liberales: “Voy a morir dentro del Partido Liberal. No está en mis planes fundar otro partido ni cambiarme”.

El político señaló que su participación dependerá de factores como su estado de salud, la ausencia de otros candidatos liberales fuertes y la existencia de un Consejo Nacional Electoral (CNE) neutral.

Críticas a la dirigencia Liberal

En este contexto, lanzó críticas contra figuras políticas del liberalismo, en específico al diputado jefe de bancada, Jorge Cálix, y al expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Yani Rosenthal.

Nasralla acusó que dentro de la institución se aliaron para “impedir su victoria” en las elecciones de 2025. Al reflexionar que “lo intenté, pero el Partido Nacional, metido a través de Cálix y Rosenthal, me lo impidieron”.

“Si no aparece en estos 3 años un candidato que no se acomode a las cúpulas corruptas, yo podría participar”, concluyó el candidato. AD