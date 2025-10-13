Salvador Nasralla realiza gira por el sur del país

Tegucigalpa– El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, estuvo durante este fin de semana en varios municipios del departamento de Choluteca, Sur de Honduras.

El candidato fue recibido en el municipio de Santa Ana de Yusguare del departamento de Choluteca por una masa de personas.

Los liberales vivieron una verdadera fiesta con caravana y concentración en compañía del aspirante alcalde Mauricio Turcios y los candidatos a diputados.

“La victoria del 30 de noviembre será contundente”, dijo Nasralla a los presentes.

Asimismo, dijo que su prioridad es la generación de inversión, empleo y que la población tenga a su alcance alimentación. IR