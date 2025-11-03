Salvador Nasralla realiza gira de trabajo en Santa Bárbara y Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, realizó este domingo una gira de trabajo por el departamento de Santa Bárbara y Cortés.

En Trinidad, Santa Bárbara, con mi esposa Iroshka y Estuardo Enamorado, candidato a diputado, caminamos con la gente, comprometidos a servir con todo el corazón por una Honduras unida y llena de oportunidades, escribió el político en sus redes sociales.

Además encabezó una caravana de vehículos en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

En ambos eventos el político discursó que Honduras requiere un cambio y una lucha frontal a la corrupción.

También pidió a los jóvenes asumir la responsabilidad de elegir al próximo presidente de Honduras.

En entrevistas cedidas a medios locales, el político reiteró que la Comisión Permanente instalada el viernes en el Congreso Nacional es ilegal.

Nasralla regresó hoy a la capital hondureña para continuar con su agenda política este lunes. (RO)