Salvador Nasralla descarta volver a buscar la presidencia

Tegucigalpa – Salvador Nasralla anunció que no volverá a postularse como candidato para la presidencia de Honduras en futuros procesos electorales, pero dejó claro que continuará activo en política.

El expresidenciable del Partido Liberal, a través de un video compartido en sus redes sociales, argumentó que ya está “bastante mayor”, y que prefiere alejarse de la presión que conllevan esos menesteres.

Salvador Nasralla anuncia que no buscará más la Presidencia de Honduras, aunque continuará construyendo un mejor Partido Liberal, dice. #ProcesoDigital pic.twitter.com/8IKYbmrsvl — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 4, 2026

En sus declaraciones, volvió a denunciar que un supuesto fraude cometido por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue lo que lo hizo perder en los comicios de 2025.

De la misma forma, expresó que la consejera Cossette López lo amenazó públicamente a él y a su esposa, la diputada Iroshka Elvir. «Nos está amenazando que nos va a meter un balazo a Iroshka y a mí» afirmó.

Nasralla aseguró que trabajará en la construcción de un “nuevo” Partido Liberal, desde donde pretende apoyar a una nueva figura que aspire a la presidencia: “Estamos armando un nuevo partido, no para que yo sea presidente, para que otra persona buena sea presidente”.

El también comunicador e ingeniero manifestó que su futuro rol será de asesor para el candidato que surja desde esa estructura. “Yo lo puedo asesorar, yo lo puedo apoyar”, reiteró. AD