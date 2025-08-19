Salvador Nasralla agradece al padre Leopoldo Serrano por ser una fuerza de paz en Honduras

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, agradeció hoy al Padre Leopoldo Serrano por ser una fuerza de paz en Honduras.

El político se reunió con el sacerdote católico quien caminó desde el departamento de Copán hasta Tegucigalpa con el objetivo de instar al diálogo a los líderes políticos.

Gracias al Padre Leopoldo por ser una fuerza de paz en nuestro país. Hoy compartimos una plática sincera sobre el rumbo que Honduras debe tomar.

Les comparto un momento de nuestra conversación, lleno de compromiso y confianza en que juntos vamos a levantar a Honduras, escribió Nasralla.