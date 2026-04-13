Salud y Colegio de Enfermeras logran acuerdos

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, anunció este día la consolidación de importantes acuerdos con el Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras (CEPH), quienes se mantenían a la expectativa y no descartaban asambleas debido a despidos, sin embargo, se logró entendimiento.

Tras una jornada de diálogo, el funcionario detalló que los compromisos alcanzados se centran en cuatro ejes fundamentales que buscan dar respuesta a demandas históricas del gremio, bajo un enfoque de justicia administrativa.

Entre los puntos clave del acuerdo, el funcionario detalló que hay avances concretos en la contratación del personal de enfermería, y una revisión exhaustiva de expedientes para garantizar procesos en ley.

Asimismo, una compensación económica en la que se detalla el cumplimiento del ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC); así como el reordenamiento del recurso humano bajo principios estrictos de transparencia y equidad.

En su comunicación, el viceministro Midence fue enfático al señalar que la operatividad de la Secretaría de Salud (SESAL) es una prioridad absoluta que no admite interrupciones.

“La provisión de servicios de la SESAL no se negocia ni se detiene. Se asume con responsabilidad, se ejecuta con criterio técnico y se sostiene con resultados”, afirmó Midence.

El funcionario contrastó la postura de la actual administración frente a sectores que buscan el conflicto, asegurando que la prioridad del gobierno es la resolución de problemas mediante una lógica técnica. Según Midence, cada decisión tomada tiene como fin último garantizar que el sistema sanitario tenga la capacidad de respuesta que la población hondureña demanda. LB