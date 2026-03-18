Salud se desdice, ahora informa que la vacuna contra el sarampión no es obligatoria

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), reculó informando que la vacuna contra el sarampión no es un requisito obligatorio para viajar, tanto a nivel nacional como internacional, pese a recientes confusiones generadas en torno a medidas sanitarias en puntos fronterizos.

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A través de un comunicado oficial, la institución explicó que, ante la alerta epidemiológica por casos de sarampión reportados en países de la región, se ha intensificado el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, destacando la vacunación como una herramienta clave para reducir el riesgo de contagio.

No obstante, Salud subrayó que la aplicación de la vacuna es una recomendación de carácter preventivo y no una exigencia obligatoria. Asimismo, aclaró que no se ha instruido a aerolíneas ni a ningún medio de transporte a solicitar el carnet de vacunación para la movilización de pasajeros.

Como parte de las acciones de contención, la Secretaría informó que se desarrollarán jornadas de vacunación en puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos del país, así como en centros de salud a nivel nacional, con el propósito de facilitar el acceso gratuito a la dosis.

Las autoridades reiteraron que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y está disponible en todos los establecimientos de salud del país, por lo que instaron a la población a acudir oportunamente a inmunizarse. LB