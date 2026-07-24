Salud reporta otros tres casos sospechosos de sarampión en Atlántida

La Ceiba – La jefa regional de la Secretaría de Salud en Atlántida, Claudia Cartagena informó que Atlántida registra tres casos sospechosos de sarampión, cuyos análisis fueron enviados al Departamento de Virología para confirmar o descartar la enfermedad.

– A nivel nacional ya se contabilizan 12 casos, la mayoría relacionados con personas que ingresaron al país desde Guatemala.

La doctora confirmó que, hasta el momento, la región permanece sin contagios confirmados o casos positivos por la enfermedad en el departamento

La funcionaria expresó su preocupación por la disminución en la cobertura de vacunación y atribuyó parte de esta situación a la influencia de movimientos antivacunas.

Señaló que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la inmunización y advirtió que los menores de un año representan el grupo con mayor riesgo.

Cartagena recordó que el esquema nacional de vacunación contempla la aplicación a partir de los seis meses de edad, y explicó que existe una dosis de recuperación para quienes no fueron inmunizados en el tiempo correspondiente.

Invitó a los padres de familia para acudir a los establecimientos de salud y mantener al día las vacunas de sus hijos, con el objetivo de evitar la propagación del sarampión en el país. AD