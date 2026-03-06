Salud reporta 143 casos de influenza H3N2 y anuncia jornada de vacunación en mayo

Tegucigalpa- La Secretaría de Salud de Honduras informó que actualmente en el país se registran 143 casos de influenza, predominando la circulación del virus H3N2, aunque las autoridades sanitarias aseguran que la incidencia ha comenzado a disminuir en las últimas semanas.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Hommer Mejía, explicó que la reducción de casos está relacionada con los cambios en las condiciones climáticas.

“En este momento los casos de influenza son 143 y está circulando la influenza H3N2. El virus ha venido disminuyendo en vista de que las condiciones climáticas como frente frío y la humedad han bajado”, detalló el especialista.

Mejía también señaló que actualmente no se reportan hospitalizaciones por esta enfermedad, lo que refleja una tendencia a la baja en la circulación del virus.

Jornada de vacunación en mayo

Las autoridades sanitarias anunciaron que en mayo iniciará la jornada nacional de vacunación contra la influenza, con el objetivo de inmunizar a la población antes del inicio de la temporada de lluvias y temperaturas bajas, periodos en los que suelen incrementarse las enfermedades respiratorias.

El funcionario indicó que la meta es proteger especialmente a personas con enfermedades crónicas o con mayor riesgo de complicaciones, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a los centros de salud cuando inicie la campaña.

Llamado a retomar medidas de prevención

El médico también recordó que, ante la presencia de síntomas respiratorios como secreción nasal, estornudos o tos, es importante usar mascarilla y buscar atención médica, a fin de evitar contagios a familiares u otras personas.

Asimismo, recomendó retomar las medidas de prevención que se aplicaron durante la pandemia de COVID-19, como la higiene frecuente de manos y el uso de mascarilla cuando se presentan síntomas.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación y la prevención son claves para evitar la propagación de la influenza en el país, especialmente durante los meses de lluvia.LB