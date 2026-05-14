Salud reitera llamado a padres de familia a vacunar a menores en jornada nacional contra sarampión y tosferina

Tegucigalpa – El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, exhortó a los padres de familia y tutores a llevar a los menores de edad a los centros de salud para participar en la jornada nacional de vacunación que arrancó este jueves en todo el país, misma que fue inaugurada desde ayer miércoles por el presidente Nasry Asfura.

La campaña impulsada por el gobierno busca proteger a más de 2.5 millones de hondureños mediante vacunación de enfermedades como el sarampión, la tosferina y otros padecimientos que han mostrado un incremento alarmante, así como la aplicación de vitamina A y desparasitación.

“Las vacunas son gratuitas y salvan vidas”, expresó Midence al destacar la importancia de que la población acuda masivamente a los centros asistenciales.

Las autoridades sanitarias informaron que más de 6 mil brigadas médicas estarán desplegadas a nivel nacional, mientras cerca de 1,800 centros de atención y casi 2,000 establecimientos de salud fueron habilitados para desarrollar la campaña.

La jornada también incluye un proceso de desparasitación coordinado junto con la Secretaría de Educación para beneficiar a la población infantil en diferentes regiones del país, añadió el funcionario.

La campaña fue inaugurada el miércoles y desde este jueves se inició formalmente la aplicación de vacunas y tratamientos preventivos en todo el territorio hondureño. LB