Salud registra 81 casos de tos ferina en Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud registra 81 casos de tos ferina y la muerte de nueve recién nacidos víctimas de esta enfermedad que se diagnostica en distintos centros hospitalarios del país.

– En 2025 se registraron ocho decesos a causa de la tos ferina.

“En este momento la Secretaría de Salud registra 81 casos de tos ferina y en lo que va del 2026 lamentablemente se registran a nivel nacional nueve niños muertos por tosferina de los cuales cuatro eran menores de un mes de nacido y el cuarto de tres meses de edad”, describió Leticia Puerto técnico de vigilancia de enfermedades prevenibles de la Secretaría de Salud.

Afirmó que de los nueve recién nacidos ocho de ellos la madre durante su embarazo no se aplicó la vacuna TDAP que previene la enfermedad de la tosferina, pero hay un caso que el recién nacido ya tenía su vacuna y se está investigando.

Detalló que la vacuna TDAP que deben aplicarse las mujeres embarazadas, es de suma importancia porque genera anticuerpos a través de la madre para que el recién nacido no sea vulnerable a la enfermedad de tosferina.

Luego de ese proceso, la madre debe aplicar la vacuna a su recién nacido a sus dos meses de vida, después a los cuatros meses de edad y un reforzamiento a los seis meses, detalló.

Recordó que la vacuna TDAP es totalmente segura y gratuita que “nos hemos aplicado durante generaciones”.

La Sesal insta a todos los padres de familia a que vacunen contra la tosferina a sus hijos menores de cinco años y además las mujeres embarazadas a que se apliquen la vacuna TDAP que se aplica desde las 26 a las 37 semanas de embarazo.

Los casos están concentrados en San Pedro Sula, Cortés, Yoro, Comayagua, Distrito Central, El Paraíso e Intibucá. IR