Salud registra 55 casos de tosferina en Honduras

Tegucigalpa-La Secretaría de Salud registra 55 casos de tosferina y la muerte de cuatro recién nacidos víctimas de esta enfermedad que se diagnostica en distintos centros hospitalarios del país.

“En este momento la Secretaría de Salud registra 55 casos de tosferina y en lo que va del 2026 lamentablemente se registran a nivel nacional cuatro niños muertos por tosferina de los cuales tres eran menores de un mes de nacido y el cuarto de tres meses de edad”, describió Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud de la Sesal,

Afirmó que de los cuatro recién nacidos tres de ellos la madre durante su embarazo no se aplicó la vacuna TDAP que previene la enfermedad de la tosferina, pero hay un caso que el recién nacido ya tenía su vacuna y se está investigando.

Detalló que la vacuna TDAP que deben aplicarse las mujeres embarazadas, es de suma importancia porque genera anticuerpos a través de la madre para que el recién nacido no sea vulnerable a la enfermedad de tosferina.

Luego de ese proceso, la madre debe aplicar la vacuna a su recién nacido a sus dos meses de a ver nacido, después a los cuatros meses de edad y un reforzamiento a los seis meses, detalló el funcionario de la Sesal.

Recordó que la vacuna TDAP es totalmente segura y gratuita que “nos hemos aplicado durante generaciones”.

La Sesal insta a todos los padres de familia a que vacunen contra la tosferina a sus hijos menores de cinco años y además las mujeres embarazadas a que se apliquen la vacuna TDAP que se aplica desde las 26 a las 37 semanas de embarazo. IR