Salud reconoce atraso en pagos y promete cancelar salarios a médicos y personal de contrato esta semana

Tegucigalpa- El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, reconoció que la Secretaría de Salud de Honduras ha enfrentado dificultades para pagar los salarios del personal por contrato, situación que afecta no solo a médicos, sino también a trabajadores administrativos del sistema público de salud.

El funcionario explicó que el retraso se debe principalmente al proceso de elaboración de nuevos contratos, ya que cada región sanitaria debía remitir la documentación correspondiente para formalizar la contratación del personal.

Según detalló, las regiones sanitarias ya enviaron la papelería requerida, por lo que actualmente se está procesando toda la documentación.

“En esta semana se están procesando todos los contratos y también se estará realizando el pago a los médicos y al personal de contrato de la Secretaría de Salud”, afirmó.

En relación con los médicos residentes que realizan su formación en hospitales públicos, Midence indicó que el convenio correspondiente ya se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la espera de la firma oficial para su entrada en vigencia durante el nuevo año.

El viceministro aclaró que parte de los pagos reclamados por los residentes corresponde a compromisos pendientes de la administración anterior, los cuales ahora deberán ser asumidos por las actuales autoridades.

“Ese pago que están reclamando los residentes es uno que no se hizo en la administración anterior y ahora nos toca asumir esa responsabilidad”, explicó.

Midence aseguró que el desembolso de esos meses pendientes se realizará de inmediato, mientras que posteriormente se continuará con los pagos regulares una vez firmado el nuevo convenio.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud trabaja para normalizar los pagos al personal médico y administrativo, con el objetivo de evitar nuevas afectaciones en el funcionamiento del sistema sanitario público.LB