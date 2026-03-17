Salud promete acelerar cirugías ante mora de hasta 20 mil pacientes

Tegucigalpa- El subsecretario de la Secretaría de Salud, José Miguel Castillo, confirmó que entre 16,000 y 20,000 pacientes permanecen en lista de espera para procedimientos quirúrgicos, muchos de ellos con más de 90 días de retraso.

El funcionario anunció que, para reducir la mora quirúrgica, se prevé iniciar operaciones en centros del sector privado “lo más pronto posible”, con el objetivo de atender la alta demanda y garantizar el acceso a servicios de salud.

Castillo explicó que esta situación obliga a la institución a acelerar procesos de compra para abastecer la red hospitalaria y asegurar insumos necesarios para las intervenciones.

En ese sentido, también se recuerda que el Congreso Nacional de Honduras ya entregó el reglamento que permitirá poner en marcha el decreto de emergencia sanitaria aprobado por el Ejecutivo, herramienta clave para ejecutar acciones rápidas frente a la crisis.

Las autoridades sanitarias aseguraron que con estas medidas se busca disminuir significativamente la mora quirúrgica y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud en el país.LB