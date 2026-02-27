Salud llama a tomar medidas de prevención ante los caso de Tosferina

Tegucigalpa– Actualmente dos menores se encuentran hospitalizados en el Hospital Regional del Norte, como casos sospechosos de tosferina; se trata de un lactante de cuatro meses y un niño de un año de edad.

De enero a la fecha, se han atendido un total de 14 pacientes con sintomatología sospechosa relacionada con esta enfermedad respiratoria.

De acuerdo con los reportes epidemiológicos, se ha registrado un promedio de dos casos sospechosos por semana, lo que mantiene activa la vigilancia.

En ese sentido, la doctora Pamela Coello, jefa del área de Epidemiología a nivel nacional, brindó las siguientes recomendaciones para evitar el contagio tanto en menores de edad, como en mujeres embarazadas:

1. Completar y mantener al día el esquema de vacunación

La vacuna contra la tosferina forma parte de la vacuna DTP (difteria-tétanos-tosferina) que se administra a la infancia.

Es esencial que los niños reciban todas las dosis de la serie primaria de vacunación y los refuerzos según el calendario nacional.

2. Vacunar a mujeres embarazadas

La vacuna de la tosferina durante el embarazo (en el tercer trimestre) ayuda a proteger al recién nacido, que es especialmente vulnerable y aún no puede ser vacunado completamente.

3. Asegurar refuerzos según indicaciones de salud

Además de la vacunación infantil, pueden ser necesarios refuerzos en edades escolares, adolescentes y adultos, especialmente si están en contacto con bebés.

4. Medidas de higiene y búsqueda de atención médica temprana

Cubrirse al toser o estornudar y lavarse las manos ayuda a reducir la transmisión.

Si alguien presenta síntomas respiratorios persistentes (tos intensa, dificultad para respirar), debe acudir a un centro de salud lo antes posible.

5. Fortalecimiento de la vigilancia y detección temprana

Las autoridades de salud deben reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar casos rápidamente, aislarlos y tratar a contactos cercanos para frenar la propagación

La tosferina es evitable y controlable si se toman medidas de salud pública y personales adecuadas. Por el momento en el Seguro Social, no se reportan fallecimientos a causa de la tosferina. IR