Salud llama a la población a tomar medidas ante los golpes de calor, enfermedades gastrointestinales y dengue

Tegucigalpa– Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población que durante esta temporada de verano aumentan casos de golpes de calor, deshidratación, enfermedades gastrointestinales, dengue y problemas respiratorios, por lo que recomiendan tomar medidas preventivas para evitar complicaciones.

Indicaron que junto con las actividades recreativas también surgen riesgos para la salud asociados al calor, el consumo de alimentos en la calle, la proliferación de mosquitos y los cambios bruscos de temperatura.

En ese sentido, realizaron una serie de recomendaciones para que la población pueda disfrutar y prevenir enfermedades en esta temporada.

Uno de los riesgos más frecuentes durante las vacaciones de verano es el golpe de calor, una condición que puede provocar mareos, debilidad, vómitos e incluso pérdida del conocimiento.

Este problema afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas que permanecen mucho tiempo bajo el sol.

Asimismo, el aumento de la temperatura acelera el deterioro de los alimentos, lo que puede provocar infecciones estomacales como gastroenteritis o salmonelosis.

Estas enfermedades suelen causar diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre, y son frecuentes cuando se consumen alimentos contaminados o mal conservados.

Otra preocupación es el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikungunya, provocadas por el mosquito Aedes aegypti.

La proliferación de este insecto se produce principalmente en recipientes con agua acumulada.

El llamado es a la población para que mantenga todas las medidas de prevención ya que los casos de dengue siguen en aumento.

La Secretaría de Salud también emitió recomendaciones especiales para quienes planean viajar fuera del país durante la Semana Santa ante los brotes de sarampión que se están registrando en otros países. IR