Salud investiga tres muertes de menores luego de ser vacunados y siguen al alza casos de tos ferina

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud investiga la muerte de tres menores luego que fueran vacunados en dispensarios del sistema público, informó este martes la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la doctora Odalis García.

“Aunque no lo podemos asegurar, estamos casi seguros que las muertes no se relacionan con la calidad de las vacunas, ni con técnica de aplicación de la vacuna”, expresó la galena.

Tres regiones sanitarias investigan muertes de menores tras vacunación

En Tegucigalpa autoridades sanitarias y el Ministerio Público investigan el fallecimiento de tres menores de seis meses ocurrido en la última semana, luego de que recibieran dosis del esquema nacional de vacunación.

La galena indicó que los menores han recibido la vacuna de pentavalente, pero seguramente tenían enfermedades base y eso les provocó la muerte.

El primer caso se reportó el 11 de abril en La Ceiba, donde una bebé falleció horas después de ser inmunizada, el segundo ocurrió el 17 de abril en El Corpus, Choluteca, bajo circunstancias similares, mientras que el tercer caso también se registró en esa zona sur del país.

La Secretaría de Salud informó que se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y de forma preliminar, indicó que se cumplió con la cadena de frío y las normas de bioseguridad en los centros asistenciales.

Por otro lado, Medicina Forense realiza estudios para determinar si existe relación entre las vacunas y los decesos o si se trata de causas externas.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades llaman a la población a mantener la calma y destacan la importancia de la vacunación, especialmente ante el actual brote de tosferina en el país.

Inusual aumento de casos de tos ferina

Las autoridades sanitarias también confirmaron un incremento inusual de casos de tos ferina a nivel nacional, alcanzando hasta el momento 113 contagios confirmados y nueve fallecimientos, aunque en las últimas semanas no se han registrado nuevas muertes, la situación mantiene en alerta a las autoridades debido al comportamiento atípico de la enfermedad.

De acuerdo con García, las víctimas mortales corresponden a bebés menores de dos meses, cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo. En ese sentido, la especialista hizo un llamado urgente a las mujeres embarazadas a inmunizarse en el último trimestre de gestación, ya que esto permite proteger a los recién nacidos durante sus primeras semanas de vida, antes de recibir su primera dosis.

La funcionaria explicó que la tos ferina es una enfermedad bajo control y con presencia constante en el país, lo preocupante es el aumento inusual de casos y muertes registrado este año, a punto de superar las cifras totales reportadas en 2025.

Los contagios se concentran principalmente en la zona central del país, así como en los departamentos de Atlántida y Cortés.

En cuanto a la cobertura de vacunación, García señaló que actualmente el país alcanza apenas un 80 %, lejos del 95 % recomendado para garantizar la inmunidad colectiva. Esta brecha representa un riesgo adicional, especialmente ante la posibilidad de importación de enfermedades como el sarampión, del cual ya se reportan casos en países cercanos como Guatemala.

Las autoridades también informaron que alrededor de 200 mil menores en Honduras aún no han iniciado o completado sus esquemas de vacunación, lo que incrementa la vulnerabilidad ante diversas enfermedades prevenibles.

Jornada de vacunación

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud anunció el lanzamiento de una Jornada Nacional de Vacunación que iniciará el próximo 11 de mayo, con el objetivo de alcanzar a esta población pendiente. La estrategia incluirá vacunación en centros de salud, brigadas casa a casa, así como la instalación de puestos móviles y fijos en distintas comunidades. JS