Salud gestiona pago a empleados del Instituto Nacional del Diabético tras paro por salarios atrasados

Tegucigalpa- El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, reconoció que el paro de labores registrado en el Instituto Nacional del Diabético se debe al retraso en el pago de salarios correspondientes al primer trimestre del año, situación que actualmente se gestiona junto a las autoridades administrativas y financieras del gobierno.

El funcionario reconoció que los trabajadores del centro asistencial suspendieron sus actividades para reclamar el pago de sueldos atrasados, tanto en plazas permanentes como bajo modalidad de contrato.

“Hoy se encuentran en paro de labores los empleados del Instituto Nacional del Diabético a razón del retraso y la demora en el proceso de pago. No podemos negar esta situación”, expresó.

Midence explicó que el proceso de pago se está trabajando de manera coordinada entre la gerencia administrativa de la Secretaría de Salud de Honduras y la Secretaría de Finanzas de Honduras, a través de la gestión de la transferencia de fondos correspondiente.

Según detalló, ya se solicitó la transferencia mediante el formulario financiero F01, documento necesario para ejecutar el desembolso de los salarios pendientes.

“Se ha solicitado la transferencia a través del F01 para el pago del salario adeudado. Es un seguimiento que estamos realizando a diario”, indicó.

El viceministro agregó que la prioridad de la Secretaría de Salud es garantizar el funcionamiento y la operación de los hospitales y centros asistenciales del país, incluyendo el pago oportuno del personal sanitario.

Asimismo, recordó que el Instituto Nacional del Diabético brinda atención especializada a personas que viven con diabetes, por lo que se busca resolver la situación lo antes posible para restablecer los servicios.

Finalmente, Midence aseguró que las autoridades esperan realizar la transferencia de fondos a más tardar en horas de la tarde de este mismo día, una vez completado el proceso administrativo ante la Secretaría de Finanzas.LB