Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), informó que a partir del 25 de junio de 2026 dejará de ser obligatorio presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras.

La disposición fue anunciada mediante un comunicado oficial dirigido a la población, viajeros nacionales e internacionales, así como a las instituciones vinculadas con la movilidad de personas.

No obstante, debido a la situación epidemiológica regional, se reomienda la vacunación contra el sarampión al menos dos semanas antes de viajar, especialmente para quienes se dirijan a países donde existe circulación activa del virus.

De igual forma, la Secretaría de Salud exhortó a los padres y encargados de menores de cinco años a mantener actualizado el esquema nacional de vacunación.

En especial, se refirieron a la dosis cero para niños de 6 a 11 meses, la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad.

La institución también recordó a la población que, ante síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos, secreción nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza o malestar general, se debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica.

En el comunicado, la Sesal reiteró que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la propagación de enfermedades y llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones emitidas. AD