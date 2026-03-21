Salud dice avanza en ordenamiento administrativo para garantizar pagos la próxima semana

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), informó la tarde de este sábado que avanza en el ordenamiento administrativo para garantizar pagos pendientes al personal sanitario de la red pública.

Más temprano, Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), informó que si el Gobierno no hace efectivo el pago a más de 3 mil galenos en la modalidad de contrato y descentralizado volverán a protestar en las calles.

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De acuerdo a la respuesta de la Sesal, el lunes 23.03.2026. el departamento de planillas efectuará la nómina general correspondiente a marzo que comprende: pago al personal por nombramiento, al personal interino que no ha presentado interrupción en sus pagos incluyendo a 89 médicos especialistas y 103 médicos generales.

Señalaron que se han identificado inconsistencias administrativas como documentación incompleta que incluye a 133 profesionales del gremio médico pendientes de regularización (73 especialistas y 60 médicos generales).

Luego de la revisión y los procesos correspondientes los pagos se realizarán entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo.

Finalmente, la Sesal asegura que trabaja en la unificación y fortalecimiento de los procesos administrativos, priorizando la respuesta al personal asistencial en general, incluyendo: médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, microbiólogos y personal técnico, quienes desempeñan un rol fundamental en la atención y protección de la salud de la población. JS