Salud defiende despidos y llama al CMH al diálogo y no hablar desde la pasión  

Tegucigalpa- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, afirmó que el proceso de separación de personal sanitario responde a irregularidades detectadas en más de 3,000 contrataciones realizadas a inicios de 2026, las cuales, carecían de sustento administrativo y financiero.

-Salud justifica que hará recontratación ordenada tras detectar irregularidades en más de 3,000 contratos.

El funcionario explicó que dichas contrataciones se efectuaron con “visto bueno verbal”, omitiendo procedimientos establecidos por Servicio Civil y sin respaldo de la Secretaría de Finanzas de Honduras, lo que generó vicios de nulidad en los procesos.

Ante esta situación, Midence aseguró que la Secretaría de Salud de Honduras inició un proceso de cancelación seguido de una recontratación “ordenada”, basada en una estructura administrativa sólida que garantice el pago mensual del personal.

El viceministro detalló que previo a las notificaciones de despido, las autoridades sostuvieron reuniones con colegios profesionales, federaciones y gremios del sector salud para explicar el procedimiento que se implementaría.

“Somos una administración seria, transparente y eficiente en el uso de los recursos públicos. Reconocemos que existe un déficit de personal sanitario, pero los procesos deben hacerse de manera responsable”, subrayó.

Midence también reiteró que no se ha emitido ninguna orden para paralizar labores en los centros asistenciales y cuestionó las asambleas informativas impulsadas por algunos gremios, al considerar que afectan directamente a los pacientes.

Llamado al diálogo

“El diálogo es la herramienta que debemos agotar. No es bloqueando los servicios de salud que se lograrán soluciones, especialmente cuando hay pacientes que viajan largas distancias en busca de atención”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado al Colegio Médico de Honduras a mantener una postura constructiva, señalando que, aunque el disenso es válido en democracia, este debe orientarse a generar soluciones.

“Llamo a la junta directiva del Colegio Médico a la reflexión, no hablemos desde la pasión, no hablemos desde la emoción en el sentido de que sí queremos quedar bien con nuestra agrupación gremial porque médicos somos todos, pero el Colegio Médico es parte de una de las tantas asociaciones que componen la Secretaría de Salud”, remarcó.

Finalmente, el funcionario indicó que ya se han alcanzado acuerdos con otros sectores del sistema sanitario tras reuniones recientes, y reiteró la disposición de las autoridades para continuar el diálogo con el objetivo de lograr una salida favorable para todas las partes involucradas.LB