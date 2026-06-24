Salud declara epidemia de dengue en Juticalpa y Catacamas tras aumento del 48 % de casos

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), declaró epidemia de dengue en los municipios de Juticalpa y Catacamas, departamento de Olancho, debido al incremento sostenido de casos registrado durante las últimas semanas, informó el jefe de la Unidad de Vigilancia, Homer Mejía.

El funcionario explicó que, tras reuniones con las autoridades sanitarias del departamento y el análisis del canal endémico para evaluar la tendencia y comportamiento de la enfermedad, se determinó que ambos municipios se encuentran en una situación epidémica.

“Se ha activado la mesa intersectorial y se busca el compromiso de todas las instituciones públicas y privadas para fortalecer las acciones de control vectorial”, señaló Mejía.

De acuerdo con los datos de vigilancia epidemiológica, durante las primeras 24 semanas epidemiológicas del año se contabilizan 310 casos acumulados en Olancho. Además, en las últimas cinco semanas se ha registrado un incremento del 48 %, con reportes semanales que oscilan entre 45 y 50 nuevos casos, reflejando una tendencia ascendente.

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A nivel nacional, Honduras acumula 4,605 casos de dengue en lo que va de 2026, de los cuales 76 corresponden a dengue grave. Sin embargo, las autoridades precisaron que únicamente Juticalpa y Catacamas se encuentran actualmente en condición de epidemia, mientras que el resto de los municipios permanecen en zona segura.

Ante esta situación, la Sesal reiteró el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de criaderos de zancudos en viviendas y comunidades.

Asimismo, las autoridades recomendaron acudir de inmediato a los centros de salud ante los primeros síntomas de la enfermedad y evitar la automedicación, ya que la atención oportuna puede prevenir complicaciones graves y reducir el riesgo de fallecimientos. LB