Salud convoca a médicos a sesión este viernes

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud convocó al Colegio Médico de Honduras (CMH), a una reunión programada para este viernes 5 de junio a las 7:30 de la mañana en la sala situacional de dicha institución estatal.

A través de un comunicado, Salud manifestó su preocupación por las afectaciones que enfrentan miles de pacientes debido a las interrupciones en la prestación de servicios en centros de salud y hospitales públicos del país, en medio de las acciones de protesta impulsadas por el gremio médico.

La institución señaló que cada consulta suspendida, procedimiento reprogramado o atención diferida representa una dificultad adicional para los ciudadanos que dependen del sistema público de salud para recibir atención médica de manera oportuna.

Las autoridades sanitarias indicaron que han mantenido abiertos los canales de diálogo y comunicación permanente con representantes del Colegio Médico de Honduras, con el propósito de abordar las inquietudes planteadas por los profesionales de la salud, especialmente las relacionadas con el pago de salarios y otros derechos laborales.

La Secretaría de Salud reconoció la labor que desempeñan los médicos en todo el territorio nacional y reiteró su compromiso con el respeto de sus derechos, así como con el fortalecimiento del sistema sanitario hondureño.

Asimismo, reafirmó su disposición de mantener un diálogo constructivo, transparente y respetuoso que permita alcanzar acuerdos entre ambas partes.

La institución hizo un llamado a privilegiar las vías de entendimiento y concertación, evitando acciones que puedan afectar la atención de los pacientes mientras continúan las mesas de trabajo orientadas a encontrar soluciones sostenibles a las demandas del sector. IR