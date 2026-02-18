Salud confirma que hay 44 casos sospechosos de sarampión en Honduras

Tegucigalpa– El doctor Homer Mejía, director de vigilancia informó este miércoles que la Secretaría de Salud mantiene vigilancia en 44 casos sospechosos de sarampión en Honduras.

Indicó que con un caso que se tenga es un brote, por lo que en menos de 48 horas se debe de llenar una ficha y hacer los exámenes de laboratorio.

Se debe mejorar la vacunación, se debe vacunar a los menores de cinco años, completar todas sus dosis, recomendó.

Asimismo, dijo que se están haciendo campañas de refuerzo, acciones de vigilancia, el monitoreo constante con los entes de salud internacional, las acciones de respuesta se están realizando.

Las autoridades sanitarias brindaron un informe sobre los casos y su vigilancia como se está realizando ante la sospecha de los mismos. IR