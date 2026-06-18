Salud confirma primera muerte por dengue grave en 2026

Tegucigalpa- Las autoridades sanitarias confirmaron la primera muerte por dengue grave en Honduras durante 2026. La víctima es una joven de 22 años originaria del municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, informó el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía.

Según detalló el funcionario, la paciente comenzó a presentar síntomas el pasado 7 de junio, entre ellos fiebre, cefalea y dolor ocular. Sin embargo, cuando buscó atención médica ya presentaba signos de alarma y un cuadro clínico delicado.

Ante el deterioro de su estado de salud, fue referida al Hospital Escuela. No obstante, debido a la distancia y otras circunstancias, sus familiares decidieron ingresarla en un centro asistencial privado, donde lamentablemente falleció cuatro horas después a causa de una falla respiratoria.

Mejía explicó que inicialmente una prueba rápida arrojó resultado positivo por dengue. Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Virología confirmó el diagnóstico mediante pruebas de biología molecular de alta complejidad.

Las investigaciones determinaron además que la paciente estaba infectada con el serotipo 3 del virus del dengue, uno de los más asociados a cuadros graves de la enfermedad. El especialista indicó que el serotipo 2 ocupa el primer lugar en severidad, seguido por el serotipo 3, ambos vinculados a mayores complicaciones y riesgo de muerte si no se recibe atención médica oportuna.

«Confirmamos ya la primera persona fallecida por dengue grave este año. Estos serotipos pueden agravar rápidamente el estado de salud de los pacientes», señaló el galeno de la SESAL.

Ante este primer deceso, Mejía hizo un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de prevención, eliminando criaderos de zancudos en viviendas y comunidades, utilizando repelente y mosquiteros, y evitando la automedicación.

Asimismo, recomendó acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, náuseas o malestar general, con el fin de recibir diagnóstico y tratamiento oportunos que permitan prevenir complicaciones graves.LB