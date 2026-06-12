Salud confirma primer caso de transmisión local de sarampión en Honduras y activa vigilancia epidemiológica

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud confirmó este jueves el primer caso de sarampión de transmisión local, vinculado con el primero importado.

-En total Honduras suma cinco casos de sarampión, uno de ellos con importación local.

Se trata de una mujer de 25 años de edad, no vacunada, residente en el departamento de Islas de la Bahía.

De acuerdo con las investigaciones epidemiológicas realizadas por las autoridades sanitarias, el caso está vinculado al ingreso de la enfermedad desde territorio guatemalteco. Tras la confirmación, la Secretaría de Salud activó de inmediato los protocolos de vigilancia, investigación epidemiológica y control establecidos para este tipo de situaciones.

La paciente presentó síntomas compatibles con el sarampión, entre ellos fiebre, conjuntivitis y erupción cutánea o sarpullido. Durante el período de transmisibilidad de la enfermedad, la mujer visitó diversos lugares de Islas de la Bahía, lo que incrementa el riesgo de exposición para las personas que pudieron haber mantenido contacto cercano con ella.

Ante esta situación, los equipos de respuesta rápida desarrollan actividades de búsqueda activa de casos, rastreo y seguimiento de contactos, además de jornadas de vacunación en las zonas correspondientes para evitar la propagación del virus.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población a mantenerse vigilante ante la aparición de síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, conjuntivitis y sarpullido. Asimismo, recomendaron acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano y utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas o haber estado en contacto con personas sospechosas de portar la enfermedad.

La Secretaría de Salud también exhortó a padres de familia, tutores y responsables de menores a verificar que niños y niñas cuenten con su esquema completo de vacunación contra el sarampión.

Además, solicitó a clínicas privadas, hospitales y farmacias reportar oportunamente cualquier caso sospechoso, mientras se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente para proteger la salud de la población hondureña. IR