Salud confirma primer caso de sarampión desde 1997

Tegucigalpa – El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, confirmó hoy que mediante laboratorio se confirmó el primer caso de sarampión desde 1997 cuando se erradicó la enfermedad.

– Nueve personas más que viajaban con el contagiado permanecen bajo vigilancia.

– El virus del sarampión vive en la nariz y la garganta y puede permanecer activo y suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada tosa o estornude.

Mejía explicó que se trata de un hombre adulto de nacionalidad hondureña, quien se contagió en el país vecino de Guatemala.

En ese sentido, acotó que se trata de un caso importado del virus.

Es importante mencionar que desde 1997 el país no registra casos de sarampión.

Sin embargo existe una alerta epidemiológica a causa de casos en países vecinos.

El hombre contagiado, ingresó por la frontera de Agua Caliente, Ocotepeque, indicó Mejía. Detalló que ya está bajo cuarentena y bajo vigilancia epidemiológica.

Destacó que el hombre contagiado ingresó usando mascarilla, por lo que se puedo cortar una cadena de contagios.

No obstante, nueve personas más que viajaban con el hondureño permanecen bajo vigilancia.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar.

Causa fiebre alta, tos, ojos rojos y una erupción cutánea característica.

No existe un tratamiento específico, por lo que la vacunación (como la vacuna SRP) es su principal forma de prevención. (RO)