Salud confirma nuevo caso de sarampión en un menor de seis meses

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud (Sesal), confirmó un nuevo caso de sarampión en el país, con lo que ya suman 12 los casos detectados en el territorio nacional.

La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Sesal, confirmó que el nuevo caso corresponde a un menor de seis meses en Cofradía, Cortés.

Este caso está relacionado a los cuatros casos autóctonos que se confirmaron durante el fin de semana, dijo la funcionaria.

Señaló que pese a estar disponibles las vacunas, los padres de familia no vacunaron al menor y hoy es un nuevo caso de la enfermedad.

La galena lamentó que hasta ahora los niveles de vacunación están en un 70 %, una cifra muy por debajo de las proyecciones y de lo óptimo que es superar el 95 %.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar.

Causa fiebre alta, tos, ojos rojos y una erupción cutánea característica.

No existe un tratamiento específico, por lo que la vacunación (como la vacuna SRP) es su principal forma de prevención.

Una persona contagiada de sarampión puede transmitir la enfermedad a 18 personas más, por lo que algunos galenos han advertido de una posible epidemia. IR