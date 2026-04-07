Salud confirma nueve decesos por tos ferina este año en Honduras

Tegucigalpa – El jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Homer Mejía confirmó este martes que suman nueve los decesos por tos ferina en Honduras.

– No hay casos confirmados de sarampión en Honduras.

Explicó que de los nueve decesos por tos ferina, siete de ellos la madre no se vacunó durante el embarazo y los restantes dos no fueron inoculados después de su nacimiento.

Recordó que la tos ferina es una enfermedad prevenible y la vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud.

El pasado 10 de marzo se informó sobre ocho decesos por tos ferina en el país.

Tos ferina

La tos ferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

No obstante, la medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común.

Los principales síntomas de esta enfermedad son: moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos llorosos, fiebre y tos. JS